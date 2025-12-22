Аналитики считают, что ПК-компоненты сильно подорожают

Так называемый «суперцикл» памяти превращается в настоящий кошмар для геймеров, особенно для тех, кто планирует собрать систему с нуля уже сейчас. Цены на оперативную память резко выросли всего за последние несколько недель, а производители видеокарт, включая AMD и NVIDIA, также рассматривают повышение стоимости своей продукции на фоне удорожания универсальной DRAM. В своём прогнозе рынка на 2026 год компания IDC оценила перспективы ПК-индустрии и пришла к выводу, что следующий год может оказаться непростым для игрового сообщества.

Ситуация с дефицитом памяти накладывается сразу на несколько факторов, формируя идеальный шторм для рынка ПК. Речь идёт об окончании жизненного цикла Windows 10, которое стимулирует обновление устройств, а также об активном продвижении так называемых AI PC. На этом фоне производители компьютеров уже сигнализируют о широкомасштабном росте цен по мере усиления давления на издержки во второй половине 2026 года. Lenovo, Dell, HP, Acer и ASUS предупредили клиентов о более жёстких условиях, подтвердив повышение цен на 15–20% и пересмотр контрактов как общеотраслевую меру. Скорее всего, аналогичная ситуация будет наблюдаться и на рынке ПК-комплектующих, так как производителям банально выгодно повышать стоимость своей продукции на фоне постепенного удорожания чипов памяти. И в конечном итоге это больнее всего ударит по обычным пользователям, которые просто хотят собрать компьютер и играть в видеоигры.
Обзор AMD vs NVIDIA в 2025: какую видеокарту выбрать для игр…
Выбор между AMD и NVIDIA в конце 2025 года остается одним из ключевых решений при сборке или апгрейде …
Colorful представила компактные видеокарты…
Китайский производитель ПК-комплектующих Colorful представил новую линейку видеокарт серии RTX 50 в рамка…
Менеджер Sapphire верит в нормализацию цен на ПК-рынке…
Представитель компании Sapphire не советует заниматься паническими покупками на фоне текущей ситуации с D…
Самой популярной видеокартой в Steam стала RTX 4060…
Свежая статистика Steam Hardware Survey стала предпоследней в 2025 году — и по мере завершения года можно…
OpenAI купит сотни тысяч видеокарт NVIDIA…
Компания OpenAI заключила соглашение с Amazon Web Services на сумму 38 миллиардов долларов, которое обесп…
Рынок видеокарт вырос на 2,5%…
Свежий отчёт Jon Peddie Research по итогам третьего квартала 2025 года показывает, что мировой рынок GPU …
В Китае представили видеокарту с трассировкой лучей…
Вчера компания Xiang Dixian представила свою новую видеокарту Fuxi A0 на выставке ICCAD в Чэнду, где её н…
Maxsun представила видеокарту с СЖО для ИИ…
Сегодня компания Maxsun объявила о сотрудничестве с японским производителем комплектующих Abee, чтобы осн…
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокартыGIGABYTE RTX 5070 GAMING OC обзор и тесты видеокарты
GIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокартыGIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC обзор и тесты видеокарты
AORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокартаAORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокарта
Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 обзор и тесты видеокартыPalit GeForce RTX 5070 Infinity 3 обзор и тесты видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor