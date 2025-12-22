Аналитики считают, что ПК-компоненты сильно подорожают

Так называемый «суперцикл» памяти превращается в настоящий кошмар для геймеров, особенно для тех, кто планирует собрать систему с нуля уже сейчас. Цены на оперативную память резко выросли всего за последние несколько недель, а производители видеокарт, включая AMD и NVIDIA, также рассматривают повышение стоимости своей продукции на фоне удорожания универсальной DRAM. В своём прогнозе рынка на 2026 год компания IDC оценила перспективы ПК-индустрии и пришла к выводу, что следующий год может оказаться непростым для игрового сообщества.

Ситуация с дефицитом памяти накладывается сразу на несколько факторов, формируя идеальный шторм для рынка ПК. Речь идёт об окончании жизненного цикла Windows 10, которое стимулирует обновление устройств, а также об активном продвижении так называемых AI PC. На этом фоне производители компьютеров уже сигнализируют о широкомасштабном росте цен по мере усиления давления на издержки во второй половине 2026 года. Lenovo, Dell, HP, Acer и ASUS предупредили клиентов о более жёстких условиях, подтвердив повышение цен на 15–20% и пересмотр контрактов как общеотраслевую меру. Скорее всего, аналогичная ситуация будет наблюдаться и на рынке ПК-комплектующих, так как производителям банально выгодно повышать стоимость своей продукции на фоне постепенного удорожания чипов памяти. И в конечном итоге это больнее всего ударит по обычным пользователям, которые просто хотят собрать компьютер и играть в видеоигры.