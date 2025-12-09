Видеокарта Intel Arc B370 засветилась в бенчмарке

Интегрированная графика Intel Arc B370 прошла тестирование в FurMark и продемонстрировала заметный прирост производительности по сравнению с дискретной Arc A380 начального уровня. По предварительным данным, Intel Arc B370 получит 10 ядер Xe3 и пиковую частоту 2300 МГц, плюс производительность замеряли в FurMark через OpenGL при разрешении 2560х1440 пикселей, то есть в 2К-разрешении, а не Full HD. И стоит сказать, что хотя старая библиотека OpenGL долго была проблемной для предыдущих карт Arc, после серьёзной переработки драйверов ситуация улучшилась — это в том числе положительно повлияло на результаты видеокарты в тестах.

В бенчмарке Intel Arc B370 набрала 2383 балла — это отличный показатель, учитывая, что ноутбучная RTX 3050 получает 2186 баллов, а дискретная Arc A380 — 1787 баллов. Для сравнения, встроенная Lunar Lake Arc 140V набирает 1400 баллов. То есть данный результат приближает модель к RTX 3050 Ti Laptop, у которой 2485 баллов и весьма неплохая производительность для своего ценового сегмента. Таким образом, Arc B370 демонстрирует прирост 33% относительно дискретной Arc A380 с 8 ядрами Xe и 70% относительно Lunar Lake Arc 140V, хотя обе карты тоже имеют 8 ядер, а Arc 140V основана на архитектуре Xe2. Столь серьёзный скачок при увеличении числа ядер всего на 25% выглядит впечатляюще. Причём это даже не версия с частотой 2,4 ГГц и не старшая Arc B390 с большим количеством блоков. Так что новая графика имеет все шансы на ошеломительный успех.
