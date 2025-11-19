NVIDIA переходит на новый тип памяти для ИИ

Похоже, NVIDIA готовит радикальные изменения в цепочке поставок памяти для ИИ-инфраструктуры — компания собирается перейти на использование модулей LPDDR в серверах для искусственного интеллекта, отказавшись от привычной DDR. Одной из причин, по которой NVIDIA делает ставку на LPDDR вместо DDR5, является её более высокая энергоэффективность и наличие продвинутых механизмов коррекции ошибок. Кроме того, специалисты отмечают, что рынок памяти вошёл в «эпоху дефицита» — спрос на DRAM стремительно растёт последние месяцы. Изначально ожидалось, что последствия будут умеренными, поскольку производители увеличивали мощности, но масштаб строительства дата-центров вышел далеко за прогнозы аналитиков. Это вынудило такие компании, как NVIDIA, принимать жёсткие решения, включая переход на LPDDR в ИИ-серверах.

По данным Counterpoint Research, такой шаг создаёт настоящий «тектонический сдвиг». Аналитики предупреждают, что главное последствие — резкий рост нагрузки на цепочку поставок. Переход NVIDIA на LPDDR превращает её в покупателя уровня крупнейших производителей смартфонов, а отрасль попросту не готова к такому объёму спроса. Что касается цен, то ожидается их рост ещё на 50% всего за несколько кварталов — сверх уже прогнозируемого годового увеличения на 50%. То есть за считанные месяцы рынок может получить удвоение стоимости памяти. Для индустрии искусственного интеллекта такой переход выглядит логичным и даже выгодным, но для потребителей это создаёт очередную серьёзную проблему.