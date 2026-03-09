NVIDIA возродит видеокарту GeForce RTX 3060

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 может вернуться на рынок — её повторный запуск ожидается примерно в середине марта. Для этого NVIDIA снова использует 8-нанометровый техпроцесс компании Samsung — об этом сообщил южнокорейский медиаресурс Hankyung, согласно которому Samsung возобновляет производство по техпроцессу 8 нм, чтобы удовлетворить спрос NVIDIA. Изначально эти графические процессоры производились на этом техпроцессе ещё в 2021. Вся линейка видеокарт архитектуры NVIDIA Ampere выпускалась по 8-нанометровому DUV-процессу, и спустя несколько лет её возвращение выглядит довольно неожиданным. Сейчас NVIDIA перешла на производство у TSMC для архитектур Ada Lovelace и новейшей Blackwell, причём компания стала крупнейшим клиентом TSMC, используя её 5-нанометровый техпроцесс.

На этом фоне решение вернуть RTX 3060 выглядит особенно интересным. Пока нет точной информации, какая именно версия RTX 3060 появится снова — оригинальная модель с 12 ГБ памяти и 192-битной шиной или более новая версия с 8 ГБ и 128-битной шиной. Также вызывает вопросы решение вернуть видеокарту на базе архитектуры пятилетней давности в 2026. Почему NVIDIA выбрала именно RTX 3060, а не более новую модель вроде NVIDIA GeForce RTX 4060, пока неясно. Предположительно, причина может быть в производстве. RTX 4060 использует техпроцесс NVIDIA 4N (класс 5 нм) на фабриках TSMC — тот же, что применяется для нынешней NVIDIA GeForce RTX 5060. Этот узел уже занят и он дороже.