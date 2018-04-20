AOC Agon AG322QC4 с огромной диагональю

Игровые мониторы постепенно становятся больше и крупнее. Еще несколько лет назад мы удивлялись, как производители выпускают мониторы на 27 дюймов, а сейчас вот вышел AOC Agon AG322QC4, у него диагональ достигает 31,5 дюймов, но это сосчитается вполне нормальным решением, с которым можно работать и играть. Новинка выглядит очень круто — на тыльной панель красные вставки, имеется крепление для наушников, подставка занимает минимум места на рабочем столе. Разрешение здесь 2К, что немного странно для такой большой диагонали, имеется поддержка технологии HDR, матрица построена по технологии VA. Неплохое решение для тех, кто хочет играть и получать от этого удовольствие, радоваться сочной картинке и большой диагонали. Это далеко не лучший игровой монитор, но у него есть шансы на успех.