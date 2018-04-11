AOC Agon AG352UCG6 с огромной диагональю

Официально представлен игровой монитор AOC Agon AG352UCG6, который компания создавала специально для современных геймеров. Как вы уже поняли из названия, диагональ дисплея составляет 35 дюймов. Этого с головой достаточно, чтобы играть в любые игры и получать удовольствие от фильмов, работы с разными проектами. Конечно, назвать устройство идеальным для игр я не могу — разрешение составляет 3440 на 1440 точек, то есть это не 4К разрешение, а 2К. При такой диагонали картинка все же далека от идеала, зато есть 120 Гц обновление кадров и достаточно привлекательный дизайн корпуса. Будем надеяться, что стоимость новинки, которую еще никто не называл, будет более-менее адекватной для нынешних реалий. Все же, покупать такой громадный монитор захочет далеко не каждый пользователь.