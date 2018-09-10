AOC CQ32G1 создан для геймеров

В последнее время вышло столько мониторов для геймеров, что уже голова идет кругом. Слишком много компаний выпускают подобные продукты, плюс огромное количество мониторов потом обновляют до новой матрицы или просто добавляют пару новых функций. Новинка под названием AOC CQ32G1 тоже является игровым продуктом, который предназначен для любителей играть в одиночные игры на большой диагонали. Продукт весьма круто вписывается в рабочее помещение геймера благодаря привлекательному дизайну и изогнутой матрице дисплея. Это важно, ведь у многих пользователей просто устают глаза от постоянных поворотов. Если хотели себе игровой монитор, то обязательно посмотрите на этот продукт — он полностью устроит большинство пользователей. Стоит правда 400 баксов.