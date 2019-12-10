AOC CU34G2 лучший за свои деньги

Давненько у нас не было информации о игровых мониторах, которые могут похвастаться хорошими характеристиками. Большинство производителей почему-то считают, что их монитор может называться игровым только лишь потому, что у него стильный дизайн корпуса. Однако к монитору AOC CU34G2 это не относится, так как производитель подумал над своим устройством и показал достаточно крутой продукт. Здесь имеется время отклика всего в 1 мс, довольно большая диагональ, отличный набор характеристик и всего в таком духе. За свои деньги это лучшее решение на текущий момент, если вы очень уж хотите получить именно большую диагональ. Естественно, есть более доступные модели, но там экран будет меньше, а кому-то это покажется недостатком.