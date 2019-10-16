AOC U2790PQU профессиональный монитор

Стильный дизайн, внешний вид совсем не бюджетный. Модель больше подойдет для работы, нежели развлечений.

27 дюймовый IPS монитор формата 16: 9, с разрешением 4K (3840 х 2160). Частота обновления составляет 60 Гц с 5 мс отклика. Максимальная яркость составляет 350 кд/м2, а статическая контрастность 1000: 1, что типично для IPS.

Монитор не поддерживает адаптивную синхронизацию. Дисплей можно наклонить вперед и назад, а также регулировать его высоту. Для работы с текстом используйте портретный режим.

Задняя панель оснащена двух-портовым концентратором USB 3.0 и имеются встроенные стерео динамики мощностью 2 Вт. Видеовходы: два HDMI и DisplayPort.