AOC U32P2, Q32P2 и U28P2A три новых монитора серии P2

AOC дополняет серию P2 тремя новыми мониторами U32P2, Q32P2 и U28P2A. В целом, мониторы серии P2 имеют схожие характеристики. Мониторы поступят в продажу в ближайшее время.

28-дюймовый монитор U28P2A охватывает до 120% цветовой гаммы sRGB и 89% цветовой гаммы AdobeRGB. Разрешение монитора составляет 4K, частота обновления 60 Гц, время отклика 4 мс. Модель имеет IPS-панель с безрамной конструкцией. Поворотный механизм на 180 градусов полезен для чтения документов.

U32P2 представляет собой 31,5 дюймовую модель с разрешением 4K при частоте 75 Гц. Монитор обеспечивает высокую детализацию картинки. На задней панели есть USB-концентратор. Безрамочный дисплей и широкие углы обзора позволяют использовать сразу два таких монитора для увеличения производительности.

31,5-дюймовый монитор Q32P2 - имеет разрешение 2K. Подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот. Монитор оснащен встроенными динамиками. Новинка поддерживает технологию Flicker-Free, Lowblue Light.