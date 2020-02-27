AOC анонсировала игровой монитор AGON AG273QZ

Компания AOC анонсировала на этой недели новый игровой монитор AGON AG273QZ предназначенный для киберспорта. AOC AGON AG273QZ оснащен 27 дюймовой панелью с разрешением 1440p. Высокой частотой обновления в 240 Гц. Время отклик составляет 0,5 мс.

Экран использует матрицу TN с технологией DisplayHDR 400. Также есть технология MD FreeSync Premium Pro. Монитор очень функционален подставка имеет ручку для удобства переноски.

AOC AGON AG273QZ обеспечивает регулировку высоты, наклона и поворота, а также портретного режима. Монитор оснащен дополнительными функциями для комфортного изображения: OC Game Color, AOC Shadow Control. Меню предлагает широкие возможности настройки экрана.

Стоимость монитора AOC AGON AG273QZ составляет 50 тысяч рублей.