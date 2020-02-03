AOC анонсировала мониторы серии B2

AOC анонсировала новую серию B2, она относится к бюджетному сегменту. Новая серия предлагает IPS матрицу с частотой обновления экрана и разрешением экрана 1080p за умеренную цену.

Серия B2 доступна в трех вариантах. Три варианта диагонали: 21,5, 23,8 и 27 дюймов с дизайном без рамки. Мониторы предоставляют широкие углы обзора 178 градусов. Режими LowBlue уменьшит нагрузку на глаза. Есть разъем VGA и HDMI.

Стоимость мониторов начинается от 6500 рублей за 21,5 дюймовую версию. 23,9 дюймовая модель обойдется вам за 8200 рублей и 10600 рублей за 27 дюймовый монитор.