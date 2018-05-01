AOC анонсирует монитор AGON с AMD Radeon FreeSync 2 и VESA DisplayHDR 400

AOC объявляет о выпуске нового семейства игровых мониторов AGON, AOC AGON AG322QC4, который предлагает игровые визуальные эффекты с VESA DisplayHDR 400-совместимой и 3-сторонней бескаркасной 31,5-дюймовой панелью VA, и разрешением экрана Quad HD (2560x1440 px) с соотношением сторон 16: 9 отношение, коэффициент статического контрастности 2000: 1 и кривизну 1800R.Частота обновления 144 Гц, время отклика 4 мс GtG в сочетании с поддержкой Radeon ™ FreeSync ™ 2 обеспечивают плавный игровой процесс на предельно конкурентном уровне.Ожидается, что AOC AGON AG322QC4 будет выпущен в июне 2018 года с MSRP в размере £ 529/599 EURO / USD.