AOC анонсирует портативный USB-C монитор I1601FWUX

AOC анонсировала новый портативный монитор с подключением через USB-C. Если у вас динамичная работа или образ жизни, а экрана смартфона не хватает, вы можете подумать над приобретением AOC I1601FWUX - это решение имеет IPS15,6 дюймовый дисплей с разрешением FHD (1920 x 1080 пикселей).В набор так же входит специальный чехол для данной панели, она может выполнять функцию подставки панели, для работы в портретном или альбомном режимах, а встроенная функция автоповорота позволяет поворачивать дисплей в нужную ориентацию.Ожидается, что AOC I1601FWUX будет доступен в мае 2018 года, по цене 199 фунтов стерлингов.