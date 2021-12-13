AOC демонстрирует игровой монитор G4309VX/D диагональю 43 дюйма

Компания анонсировала новый игровой монитор G4309VX/D, который предлагает 43-дюймовый экран с VA-панелью. Максимальное разрешение монитора составляет 3840 × 2160 пикселей, время отклика 1 мс, а угол обзора равен 178 ° / 178 ° (CR> 10).

Монитор оснащен двумя портами HDMI 2.1, поддерживающими частоту обновления до 144 Гц при сохранении разрешения 4K. Также есть два порта USB 3.2 и два порта DP1.4 (HDR). Новинка поддерживает технологию AMD FreeSync, а также предлагает большое количество функций для улучшения игрового процесса. Цветовой охват 100% покрытие sRGB, до 95% покрытие DCI-P3 и 92% покрытия NTSC. AOC G4309VX/D откалиброван с завода. Монитор имеет два встроенных динамика по 7 Вт.

На данный момент, монитор AOC G4309VX/D будет доступен только в Китае. Цену компания не раскрыла.