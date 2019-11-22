AOC и Philips показали новые модели мониторов на 2019-2020 гг

2019-11-22, Автор - Марсель Гарипов; [106]
20 ноября в Москве состоялась совместная пресс-конференция AOC и Philips. Темой мероприятия стали новые модели мониторов 2019 г, а также те что будут представлены в 2020 г. На мероприятии были представлены — AGON 3, G2 Series и 90 Series, а также мониторы Philips из линеек Momentum, E1 Series, SmoothTouch, P – line и B - line.

Игровой монитор AOC AG273QX

Игровая линейка AGON 3 разработана, чтобы соответствовать самым строгим требованиям современных геймеров к качеству изображения, частоте обновления экрана и поддержке новейших технологий. На конференции был представлен недавно анонсированный 27-дюймовый AG273QX.

Его основные особенности — частота обновления экрана 165 Гц, время отклика 1 мс и поддержка разрешения QHD (1440p), технологий VESA DisplayHD 400 и AMD FreeSync 2 HDR для максимального контраста и отсутствия разрывов и рывков изображения, а также игровых функций, включая DialPoint, Shadow Control и Game Color. Модель AG273QCG обладает аналогичным набором преимуществ, а также изогнутым экраном для пользователей, которые предпочитают более ощутимое погружение в любимые игры.

AOC 24G2U и 27G2U

Геймерские мониторы G2 series отличаются агрессивным дизайном с красными акцентами, поддержкой технологии AMD FreeSync, высокой частотой обновления экрана и временем отклика MPRT всего в 1 секунду, чтобы устранить размытие в движении и рывки изображения при смене кадров. На пресс-конференции AOC представила 23,8-дюймовую модель 24G2U и 27-дюймовую 27G2U. Оба монитора оснащены IPS-панелью с широким охватом (126% и 120%) цветовой гаммы sRGB и отличными углами обзора 178°/178°.

AOC U32U1 и Q27T1

Мониторы AOC U32U1 и Q27T1 — стильные и изысканные устройства для дома и офиса, дизайн которых был разработан всемирно известным агентством Studio F. A. Porsche. Модель U32U1, получившая престижную награду Red Dot Design Award 2019 — это 31,5 дюймовый монитор для бизнеса с безрамочным тонким экраном, поддержкой разрешения 4K UHD (3840x2160 пикселей), сертификатом VESA DisplayHDR600 и 90% охватом цветового пространства DCI-P3 для максимально естественной цветопередачи. 27-дюймовый монитор Q27T1 отличается уникальной асимметричной подставкой, качественной IPS-панелью с антибликовым покрытием и разрешением Quad HD (2560x1440 пикселей), а также 90% охватом цветового пространства NTSC.

AOC U2790PQU

Профессиональная линейка 90 Series также не была оставлена без внимания. 27-дюймовый монитор U2790PQU отличается характерным для всей линейки строгим дизайном и отсутствием рамок с трёх сторон экрана. При этом IPS-панель монитора поддерживает современное разрешение 4K (3840x2160) и 10-битную глубину цвета, которая обеспечивает отображение более чем миллиарда цветов и оттенков, а эргономичная подставка с регулировкой высоты позволит с комфортом использовать новинку как дома, так и в офисе.

Philips 499P9H

Сверхширокий монитор Philips 499P9H Brilliance 32:9 SuperWide отличается 49-дюймовым экраном с разрешением Dual Quad HD (5120x1440 пикселей), который позволит ему с лёгкостью заменить систему из двух полноразмерных 27-дюймовых моделей. Он поддерживает технологию VESA HDR 400 для максимально качественной цветопередачи и высокой контрастности, оснащен удобной док-станцией USB-C для подключения и зарядки внешних устройств, а также - встроенной веб-камерой с поддержкой технологии Windows HelloTM.

Philips 272B7QUBHEB

27-дюймовый Philips 272B7QUBHEB относится к линейке мониторов для бизнес-пользователей. Устройство оснащено IPS-экраном с разрешением CrystalClear Quad HD, широкими углами обзора в 178°/178° и поддержкой технологии Ultra Wide-Color для максимально качественной цветопередачи. Встроенная док-станция модели поддерживает технологию репликации портов DisplayLink для подключения внешних устройств прямо к монитору и современный стандарт USB-С.

Philips 172B9T и 242B9T

Линейка мониторов Philips с сенсорным экраном SmoothTouch на конференции была представлена моделями 172B9T и 242B9T. 17- и 24-дюймовые новинки отличаются поддержкой до 10 одновременных касаний, защитой от попадания влаги и пыли по стандарту IP54, наличием удобной складной подставки и целого ряда разъёмов для подключения: VGA, DVI, HDMI 1.4, DP 1.2 и USB 3.1. Оба устройства позиционируются как мониторы для специалистов, работающих в точках продаж, информационных центрах, гостиницах, ресторанах или занятых в образовательной сфере.

Philips 326M6VJRMB

Монитор 326M6VJRMB из линейки Philips Momentum, предназначенной специально для любителей консольных игр и игровых приставок — это устройство с внушительным 32-дюймовым экраном, который поможет геймерам с головой погрузиться в атмосферу развлечений. Он поддерживает разрешение UltraClear 4K UHD (3840x2160 пикселей), частоту обновления экрана 60 Гц, стандарт VESA HDR600 и специальную подсветку Ambiglow, которая подстраивается под смену цветов на экране монитора.

Philips 271E1CA и 328E1CA

271E1CA и 328E1CA — мониторы из линейки Philips E1 с изогнутыми экраном, который помогает сконцентрироваться на изображении. И 27-дюймовая модель с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), и 32-дюймовая новинка с разрешением 4K UHD (3840 x 2160 пикселей) отличаются тонким корпусом, радиусом изгиба экрана 1500R, а также поддержкой частоты обновления экрана 75 Гц и технологии Adaptive Sync, которая обеспечивает плавную смену кадров и отсутствие рывков картинки.


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