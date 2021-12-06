AOC представил 43-дюймовый 4K игровой монитор

AOC представил новый игровой монитор AOC G4309VX/D, построенный на основе 43-дюймовой VA-панели с разрешением 3840 x 2160. Дисплей рассчитан на HDR 1000, хотя пиковое значение яркости SDR составляет 720 кд/м², что по-прежнему очень яркое, учитывая размер дисплея.

Максимальная частота обновления составляет 144 Гц, а время отклика составляет 1 мс через порт DP 1.4 с использованием DSC или через порт HDMI 2.1. Есть поддержка адаптивной синхронизации и уменьшения размытости изображения, что должно сделать его хорошим выбором как для ПК, так и для консольных игр. G4309VX / D также имеет четыре порта USB 3.0 или USB 3.2 gen 1.

Следует отметить, что существует две разные версии этого дисплея: G4309VX в настоящее время продается на Тайване по цене около 1300 долларов США, но в нем отсутствует HDMI 2.1, хотя остальные характеристики выглядят идентичными. Пока нет информации о ценах на G4309VX / D, но мы ожидаем, что он окажется в аналогичной ценовой категории.