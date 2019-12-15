AOC представила 27 дюймовый монитор

27 дюймовый монитор имеет кривизну 1500R с разрешение 1920 x 1080p, а время отклика 5 мс. 8-битная панель откалибрована с завода, он имеет коэффициент контрастности 3000: 1, а максимальная яркость составляет 300 кд/м². Дисплей рассчитан на 120% цветового пространства sRGB.

Благодаря поддержке Adaptive Sync, работающей в диапазоне 48–240 Гц, карты AMD и Nvidia позволят пользователю насладиться игрой в полной мере. Монитор обладает технологией FlickerFree и Low Blue Light для здоровья глаз. Есть два порта HDMI, один порт DisplayPort 1.4, аудиовыход и один порт D-Sub VGA. Монитор имеет режим наклона, поворота и регулировки по высоте.

На задней панели монитора находится кольцо светодиодов, каждый из которых имеет более 100 тысяч цветов, а справа расположен кронштейн для подвешивания гарнитуры. Информации о доступности и цене монитора отсутствует.