AOC представила 34 дюймовый VA монитор

Сверхширокие изогнутые мониторы становятся все более популярными. Компания AOC представила 34 дюймовый монитор с VA матрицей. AOC CU34G2X имеет контрастность 3000: 1. Он обеспечивает частоту обновления в 144 Гц. Монитор поддерживает адаптивную синхронизацию.

Разрешение монитора составляет 3440 x 1440 пикселей. Соотношение сторон CU34G2X имеет 21: 9. Монитор позволяет регулировать дисплей по высоте и наклону, а также можно повернуть влево и вправо. Он оборудован двумя портами HDMI 2.0 и двумя DisplayPort 1.2.

AOC CU34G2X поддерживает AMD FreeSync. Модель доступна по цене от 40 000 рублей.