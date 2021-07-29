AOC представила 49-дюймовые изогнутые мониторы AGON AG493UCX2 и AG493QCX

AOC представила 49-дюймовые изогнутые мониторы серии AGON, это 49-дюймовый AG493UCX2 с частотой обновления 165 Гц и 49-дюймовый AG493QCX с частотой обновления 144 Гц.

Обе модели используют VA-панель, обеспечивающую насыщенные цвета и высокий коэффициент контрастности, а также сертификацию VESA DisplayHDR 400. AGON AG493UCX2 имеет изгиб 1800R, время отклика MPRT 1 мс, QHD разрешение, встроенный KVM-переключатель, поддержку технологии FreeSync Premium Pro

Монитор AGON AG493QCX предлагает разрешение 3840x1080 пикселей с частотой обновления 144 Гц и временем отклика 4 мс GtG и 1 мс MPRT. Цветовой охват мониторов составляет AdobeRGB 89%, DCI-P3 91% и охват цветового пространства sRGB 120% для AG493UCX2. Обе модели оснащены массивными и прочными металлическими стойками высотой 100 мм с регулировкой наклона и поворота. Два динамика мощностью 5 Вт в обеих моделях обеспечивают насыщенный стереозвук. Чтобы настроить экранное меню или выбрать различные игровые режимы и функции, пользователи могут использовать встроенные кнопки, прилагаемый пульт дистанционного управления или программное обеспечение AOC G-Menu.

Мониторы AG493UCX2 и AG493QCX появятся в продаже в сентябре 2021 года по рекомендованной розничной цене 106 699 и 84 449 рублей соответственно.
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