TCL выпустила необычные геймерские мониторы

Компания TCL представила два новых игровых монитора для десктопных ПК — 32X3B и 27X3B. Обе модели построены на WOLED-панелях 4-го поколения Tandem и оснащены фронтальными динамиками, настроенными совместно с Bang & Olufsen. Старшая модель TCL 32X3B получила 32-дюймовую WOLED-панель 4-го поколения Tandem с поддержкой двух режимов работы. Пользователи могут выбрать разрешение 4K при частоте обновления 240 Гц или Full HD при 480 Гц. Монитор также обеспечивает пиковую яркость до 1500 нит, поддерживает 10-битную глубину цвета и охватывает 99,5% цветового пространства DCI-P3. Модель TCL 27X3B оснащена 27-дюймовым экраном с разрешением 2560х1440 пикселей и частотой обновления 280 Гц. Она сохраняет пиковую яркость 1500 нит и такой же цветовой охват, как у старшей версии, однако получила более простой набор разъёмов. Вместо USB Type-C и KVM здесь предусмотрены один DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиоразъём.

Обе новинки выполнены в корпусе толщиной всего 6,4 мм с фирменным дизайном Stargate. Конструкция включает декоративную подсветку на задней панели и подставку с регулировкой угла наклона. Чтобы устранить характерную для WOLED-панелей проблему со снижением чёткости текста, TCL использовала новую структуру пикселей Matrix-Pure, которая уменьшает цветные ореолы вокруг символов и контрастных границ. Стоимость новинки пока что не раскрывается, но это явно дорогое устройство, которое нужно лишь энтузиастам и киберспортсменам.
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