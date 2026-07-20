Проектор Samsung Freestyle+ оценили в 1200 долларов

Компания Samsung выпустила на американский рынок портативный проектор Freestyle+, который проецирует картинку диагональю до 100 дюймов в разрешении Full HD. Новинка характеризуется максимальной яркостью 430 ISO-люмен, поддержкой технологии PurColor и стандарта HDR10+, возможностью заряжаться от внешнего аккумулятора через интерфейс USB-C, функциями на базе ИИ (автоматическая 3D-коррекция трапецеидальных искажений, адаптация изображения и калибровка поверхности), встроенными динамиками с 360-градусным охватом и двумя пассивными сабвуферами, поддержкой подключения колонок через Wi-Fi или саундбара с поддержкой Q-Symphony, а также предустановленной ОС Tizen с поддержкой стримингов, облачных игровых платформ и беспроводной трансляции дисплея со смартфонов и прочих устройств. Проектор уже доступен для покупки на американском рынке по цене в 1200 долларов.