AOC представила игровые мониторы серии G3 с кривизной 1000R

Компания AOC представила пять мониторов серии G3 которые вошли в новую категорию AOC GAMING.

Модельный ряд включает два 27-дюймовых монитора (CQ27G3SU и C27G3U), два 32-дюймовых (CQ32G3SU и C32G3AE) и один монитор диагональю 34-дюйма (CU34G3S). Все модели серии G3 оснащены VA-панелями с частотой обновления 165 Гц, кривизной 1000R и временем отклика 1 мс. Новинки поддерживают технологию Adaptive-Sync для плавной игры. Кроме того, режим Low Blue Light и технология FlickerFree защищают здоровье глаз пользователя.

AOC CU34G3S предлагает VA-панель с диагональю 34-дюйма. Благодаря резкости сверхширокого разрешения WQHD (3440x1440 пикселей) в сочетании с кривизной 1000R, картинка заполняет периферийное зрение пользователя и создаёт ощущение полного погружения.

AOC CQ32G3SU с диагональю 31,5-дюйма и 27-дюймовый CQ27G3SU оснащены панелями с разрешением QHD (2560x1440 пикселей). 31,5-дюймовый C32G3AE и 27-дюймовый C27G3U мониторы предлагают разрешение Full HD (1920x1080 пикселей), частоту обновления 165 Гц и время отклика 1 мс.

Модели в серии G3 - AOC CU34G3S, CQ32G3SU и C32G3AE уже появились в продаже по рекомендованной розничной цене 60 419 рублей, 39 959 рублей и 31 059 рублей соответственно, а CQ27G3SU и C27G3U поступят в продажу в сентябре 2021 года по цене 35 509 рублей и 29 279 рублей соответственно.

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