AOC представила монитор AGON AG274QGM частотой обновления 300 Гц

AOC добавила в свой ассортимент новый игровой монитор AGON AG274QGM с поддержкой NVIDIA Reflex и частотой обновления 300 Гц. AOC AGON AG274QGM - это 27-дюймовый монитор с IPS-панелью разрешение которого составляет 2560 x 1440 пикселей. Время отклика монитора 1 мс. AG274QGM гарантирует большие углы обзора и фантастическую точность цветопередачи благодаря запатентованной технологии калибровки цвета NVIDIA. Кроме того, новинка оснащена технологией NVIDIA G-SYNC ULTIMATE, благодаря ей, геймеры получает непревзойденный игровой процесс, такие как переменная частота обновления, устранение разрывов и зависаний, а также сокращение задержки ввода при использовании высококачественных функций HDR.

Когда монитор появится в продаже производитель не сообщает.
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