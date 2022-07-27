AOC представила мониторы серии V5

Компания AOC представила новую линейку мониторов серии V5. В нее вошли модели с диагональю от 24-дюймов (24V5C и 24V5CE) до 27-дюймов (27V5C, 27V5CE и Q27V5C), а также 31,5-дюймовая модель Q32V5CE.

Мониторы серии V5 отличаются простым и привлекательным дизайном. Эргономичная подставка обеспечивает возможности регулировки поворота, наклона и высоты. Все модели оснащены 4-портовым концентратором USB 3.2 и разъемом USB-C с мощностью подачи 65 Вт. Также мониторы обеспечивают широкий цветовой охват до 120 % sRGB и выше, а значение 90 % DCI-P3 и выше. Реализована поддержка технологии AMD FreeSync. Модели 24V5C и 24V5CE предлагают разрешение Full HD (1920x1080). 27V5C и 27V5CE также предлагают Full HD разрешение, а модель Q27V5C поддерживает QHD (2560 x 1440). Старшая версия Q32V5CE основана на VA-панели с разрешением QHD (2560x1440).

Новинки поступят в продажу в ближайшее время по цене от 225 евро.