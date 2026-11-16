AOC представила недорогой игровой монитор Q25G5ZE8

Компания AOC представила новый доступный игровой монитор Q25G5ZE8 — новинка ориентирована на любителей компактных дисплеев, которым не нужна большая диагональ, но важны высокая частота обновления и доступная стоимость. AOC Q25G5ZE8 оснащён 24,5-дюймовой Fast IPS-панелью с разрешением 2560х1440 пикселей. При подключении через DisplayPort 1.4 монитор поддерживает частоту обновления до 275 Гц, время отклика составляет 1 мс (GtG) и 0,3 мс (MPRT). Также предусмотрены технологии Adaptive-Sync и совместимость с FreeSync, которые помогают уменьшить разрывы изображения и сделать игровой процесс более плавным.

Дисплей охватывает 95% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB. По заявлению производителя, заводская калибровка обеспечивает среднее значение Delta E менее 2 в режиме sRGB. Стандартная яркость при отображении SDR-контента достигает 350 нит, а при воспроизведении HDR — 450 нит. Благодаря этому монитор получил сертификат VESA DisplayHDR 400, а статическая контрастность составляет 1300:1. Конструкция AOC Q25G5ZE8 отличается простотой — подставка позволяет регулировать наклон экрана в диапазоне от -5° до 23°, но не поддерживает настройку высоты, поворот в горизонтальной плоскости и перевод дисплея в портретный режим. Дополнительно монитор получил технологии снижения интенсивности синего света и подсветку без мерцания, которые должны уменьшить нагрузку на глаза при длительном использовании. Но цена пока что под вопросом.