AOC представила три монитора CQ34G2Z, CQ29G2Z и CQ29G2E к линейки G2

Представленные монитор очень похожи по характеристикам, но отличаются по размерам, а монитор CQ29G2E оснащен меньшим функционалом. Мониторы используют 8-битную панель VA с кривизной 1500R и разрешением 2560х1080 пикселей. Углы обзора одинаковы 178 градусов, яркость 300 кд/м2, коэффициент контрастности 3000: 1. Частота обновления монитора CQ29G2E составляет 75 Гц и время отклика 1 мс, в то время как у других частота обновления составляет 200 Гц, а время отклика 0,5 мс.

Мониторы поддерживают крепление VESA 100 на 100 мм, а также разные технологии и функции: PbP, PiP, режим HDR, поддержка AMD FreeSync и AMD FreeSync Premium. Подставка позволяет регулировать монитор по высоте, повороту, наклону. Для подключения есть разъем: HDMI, DisplayPort, 3,5 мм аудиоразъем и USB порты.
Комментарии и отзывы AOC CQ34G2Z, CQ29G2Z и CQ29G2E
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