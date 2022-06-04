AOC выпускает 300 герцовый игровой монитор AGON PRO AG274QS

Компания AOC расширяет ассортимент игровых мониторов, представив новую модель AGON PRO AG274QS.

AGON PRO AG274QS - 27-дюймовый игровой монитор с частотой 300 Гц. Он оснащен панелью Fast IPS с поддержкой DisplayHDR 600, временем отклика GtG 1 мс и разрешением QHD (2560x1440 пикселей). Новинка поддерживает технологию Adaptive-Sync и AMD FreeSync Premium для более плавного игрового процесса.

AG274QS имеет сертификат DisplayHDR 600. Монитор оснастили прочной металлической подставкой с широким диапазоном регулировки высоты, наклона, поворота и ориентации портретного режима. Есть два динамика мощностью 5 Вт со звуком DTS, а также 4 порта USB 3.2.

Рекомендованная цена монитора AOC AGON PRO AG274QS составляет 1099 евро.