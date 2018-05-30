AOC выпустили монитор G2590FX 144 Гц за 249 евро

AOC объявила о доступности своего монитора G2590FX, характеризующегося высокой частотой обновления и совместимостью с технологией FreeSync. AOC G2590FX оснащен TN панелью с диагональю 24,5 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей.
Частота обновления составляет 144 Гц, а FreeSync работает в диапазоне 30-144 Гц. Производитель утверждает, что максимальная яркость дисплея составляет 400 кд / м2 и имеет коэффициент контрастности 1000: 1. Угол обзора составляет 170 градусов по горизонтали и 160 ° по вертикали. и время отклика 1 мс (GtG). Панель обеспечивает 100-процентное покрытие sRGB и 81% для Adobe RGB. Размеры монитора AOC составляют 558,6 x 199,7 x 423,7 мм, а его вес составляет 4,27 кг.
|ЖК-панель
|TN (плоский)
|Диагональ
|24,5 дюйма
|Разрешение
|1,920 × 1080 (144 Гц)
|Freesync / G-Sync
|freesync
|Соотношение сторон
|16: 9
|Контраст (статический)
|1000: 1
|Яркость макс.
|400 кд / м²
|Глубина цвета
|8 бит (16,8 миллионов цветов, 6 бит + FRC?)
|Цветовое пространство
|sRGB: 96%, Adobe RGB: 84%
|Угол обзора (горизонтальный / вертикальный)
|170 ° / 160 °
|Время отклика
|1 мс (от серого до серого)
|Видеовходы
|2 × HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA / D-sub
|Видеовыходы
|-
|Аудио
|Динамик (2 × 2 Вт), аудиовход / выход
|Энергопотребление
|28 Вт, режим ожидания: 0,5 Вт
|Дополнительно
|Фильтр синего света
|Цена (EIA)
|249 евро