AOC выпустили монитор G2590FX 144 Гц за 249 евро

AOC объявила о доступности своего монитора G2590FX, характеризующегося высокой частотой обновления и совместимостью с технологией FreeSync. AOC G2590FX оснащен TN панелью с диагональю 24,5 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей.

ЖК-панель TN (плоский) Диагональ 24,5 дюйма Разрешение 1,920 × 1080 (144 Гц) Freesync / G-Sync freesync Соотношение сторон 16: 9 Контраст (статический) 1000: 1 Яркость макс. 400 кд / м² Глубина цвета 8 бит (16,8 миллионов цветов, 6 бит + FRC?) Цветовое пространство sRGB: 96%, Adobe RGB: 84% Угол обзора (горизонтальный / вертикальный) 170 ° / 160 ° Время отклика 1 мс (от серого до серого) Видеовходы 2 × HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA / D-sub Видеовыходы - Аудио Динамик (2 × 2 Вт), аудиовход / выход Энергопотребление 28 Вт, режим ожидания: 0,5 Вт Дополнительно Фильтр синего света Цена (EIA) 249 евро

Частота обновления составляет 144 Гц, а FreeSync работает в диапазоне 30-144 Гц. Производитель утверждает, что максимальная яркость дисплея составляет 400 кд / м2 и имеет коэффициент контрастности 1000: 1. Угол обзора составляет 170 градусов по горизонтали и 160 ° по вертикали. и время отклика 1 мс (GtG). Панель обеспечивает 100-процентное покрытие sRGB и 81% для Adobe RGB. Размеры монитора AOC составляют 558,6 x 199,7 x 423,7 мм, а его вес составляет 4,27 кг.