Надежный блок питания с 80+ Platinum и PCIe Gen5. Обзор и тесты AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE

В середине текущего года GIGABYTE представила мощные блоки питания серии AORUS ELITE, особенностью которых стали сертификат эффективности 80+ Platinum и полностью модульную конструкцию. Представлен в черном и белом цвете, позволяя подобрать под общий сеттинг сборки, в версиях 850 и 1000 Вт. Идут с 16-контактным разъемом PCIe Gen5, соответствуют стандарту Intel ATX 3.0. В их схемотехнике используются японские конденсаторы с ресурсом службы в 20 лет. Производитель сопровождает их 10-летней гарантией.

AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с оформлением. На ее внутренней стороне подробная таблица с нагрузочными характеристиками, список доступных разъемов и длина кабелей, общие с характеристиками.

AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE

Комплект включает тряпичную сумку, кабели с разным набором разъемов, силовой кабель, инструкцию и набор винтов.

AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE

Внешний вид

Возможности в отношении внешнего исполнения блоков питания ограничены, чаще всего это безликие коробки из стали, по габаритам соответствующим своему типоразмеру. Здесь же при распаковке смогли приятно удивить. Выглядит он отлично и это казалось бы мелочь, но в современных корпусах и сборках подчеркивается и этот элемент общей системы. Владелец сможет сочетать его в том числе с актуальной линейкой материнских плат AORUS.

AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE

Правая и левая стороны с двойной плоскостью. Есть верхняя панель со скошенной боковой гранью. Нанесена декоративная магнитная наклейка с названием линейки и отметкой о мощности.

AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE

На верхней нанесен схематичный рисунок. Интересная штамповка на решетке вентилятора и островок с логотипом бренда по центру.

AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE

На основание корпуса AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE нанесена подробная таблица с серийным номером, данными по производителю, сертификатом 80 Plus Platinum. На линию 12В выдает 1000 Вт 83.3А, 3.3 и 5В – 125 Вт и по 25А.

AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE

Полностью модульный источник питания, для удобства подключения разъемы распределены по группам и подписаны. Отдельный коннектор 12VHPWR, шесть CPU/PCIe, три SATA/MOLEX и для материнской платы.

AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE

Кабели с сечением 16AWG и 18AWG в зависимости от типа. Общий набор следующий 24-пиновый ATX, два EPS 4+4, пять PCIe 6+2 (один с одним коннектором и два с двумя), PCIe Gen5 12VHPWR, восемь SATA, четыре MOLEX. Этого будет с запасом под разный набор компонентов, включая сборки флагманского уровня.

AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE

Кабель с 12VHPWR с нейлоновой оплеткой. Широкое сечение под нагрузку до 600 Вт.

AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE

Внутренняя часть

AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE поддерживает весь спектр защит. На входе плата с X- и Y-конденсаторами. Контроллер APFC CM6500UNX. В этом блоке питания используется полномостовая конструкция LLC. Такой тип дает преимущество в виде низкой пульсации и высокой эффективности.

AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE

В схемотехнике применены компоненты с высоким ресурсом службы. Плата тут двухсторонняя, часть компонентов расположена на внутренней стороне. Основной конденсатор Nippon-Chemicon 400В 1000 мКф. В остальной части также используются преимущественно Nippon-Chemicon.

AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE

Мостовые выпрямители GBU1506 закреплены на отдельном радиаторе. MOSFET от Infineon. МОП-транзисторы Nexperia. Для активного охлаждения используется вентилятор HongHua HA1225M12F с гидродинамическим подшипником.

AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE

Тесты

Тестовый стенд собран с материнской платой B650M AORUS Pro AX, процессором AMD Ryzen 5 7600X и видеокартой GeForce RTX 3070. Для начала нагрузочный тест с показателями, которые собирает материнская плата. Согласно полученным данным блок питания AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE выдает стабильное напряжение по линиям при длительной нагрузке.

AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE

Теперь к полученным результатам в рамках нагрузочного стенда.

КПД

AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE

Данные
150W90
350W92
450W93
500W94
750W94
850W93
1000W92
Отдельно проверили стабильность напряжений по всем трем линиям.

Уровень напряжения на линиях

AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE

150W600W1000W
1212,2712,2512,21
54.994.984.98
3,33.373.323.33
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Уровень шума

AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE

Данные
150W29
600W36
1000W39

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAORUS Elite AE1000PM PG5 ICE – надежный и эффективный блок питания для игровых сборок с видеокартами и процессорами топового уровня. Высокая эффективность, стабильность напряжения по всем трем линиям, привлекательное внешнее исполнение, полностью модульное подключение кабель, набор разъемов, низкий уровень шума, высокий ресурс службы, подтвержденный длительным периодом гарантийного обслуживания.
AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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