Надежный блок питания с 80+ Platinum и PCIe Gen5. Обзор и тесты AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE

В середине текущего года GIGABYTE представила мощные блоки питания серии AORUS ELITE, особенностью которых стали сертификат эффективности 80+ Platinum и полностью модульную конструкцию. Представлен в черном и белом цвете, позволяя подобрать под общий сеттинг сборки, в версиях 850 и 1000 Вт. Идут с 16-контактным разъемом PCIe Gen5, соответствуют стандарту Intel ATX 3.0. В их схемотехнике используются японские конденсаторы с ресурсом службы в 20 лет. Производитель сопровождает их 10-летней гарантией.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с оформлением. На ее внутренней стороне подробная таблица с нагрузочными характеристиками, список доступных разъемов и длина кабелей, общие с характеристиками.

Комплект включает тряпичную сумку, кабели с разным набором разъемов, силовой кабель, инструкцию и набор винтов.

Внешний вид

Возможности в отношении внешнего исполнения блоков питания ограничены, чаще всего это безликие коробки из стали, по габаритам соответствующим своему типоразмеру. Здесь же при распаковке смогли приятно удивить. Выглядит он отлично и это казалось бы мелочь, но в современных корпусах и сборках подчеркивается и этот элемент общей системы. Владелец сможет сочетать его в том числе с актуальной линейкой материнских плат AORUS.

Правая и левая стороны с двойной плоскостью. Есть верхняя панель со скошенной боковой гранью. Нанесена декоративная магнитная наклейка с названием линейки и отметкой о мощности.

На верхней нанесен схематичный рисунок. Интересная штамповка на решетке вентилятора и островок с логотипом бренда по центру.

На основание корпуса AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE нанесена подробная таблица с серийным номером, данными по производителю, сертификатом 80 Plus Platinum. На линию 12В выдает 1000 Вт 83.3А, 3.3 и 5В – 125 Вт и по 25А.

Полностью модульный источник питания, для удобства подключения разъемы распределены по группам и подписаны. Отдельный коннектор 12VHPWR, шесть CPU/PCIe, три SATA/MOLEX и для материнской платы.

Кабели с сечением 16AWG и 18AWG в зависимости от типа. Общий набор следующий 24-пиновый ATX, два EPS 4+4, пять PCIe 6+2 (один с одним коннектором и два с двумя), PCIe Gen5 12VHPWR, восемь SATA, четыре MOLEX. Этого будет с запасом под разный набор компонентов, включая сборки флагманского уровня.

Кабель с 12VHPWR с нейлоновой оплеткой. Широкое сечение под нагрузку до 600 Вт.

Внутренняя часть

AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE поддерживает весь спектр защит. На входе плата с X- и Y-конденсаторами. Контроллер APFC CM6500UNX. В этом блоке питания используется полномостовая конструкция LLC. Такой тип дает преимущество в виде низкой пульсации и высокой эффективности.

В схемотехнике применены компоненты с высоким ресурсом службы. Плата тут двухсторонняя, часть компонентов расположена на внутренней стороне. Основной конденсатор Nippon-Chemicon 400В 1000 мКф. В остальной части также используются преимущественно Nippon-Chemicon.

Мостовые выпрямители GBU1506 закреплены на отдельном радиаторе. MOSFET от Infineon. МОП-транзисторы Nexperia. Для активного охлаждения используется вентилятор HongHua HA1225M12F с гидродинамическим подшипником.

Тесты

Тестовый стенд собран с материнской платой B650M AORUS Pro AX, процессором AMD Ryzen 5 7600X и видеокартой GeForce RTX 3070. Для начала нагрузочный тест с показателями, которые собирает материнская плата. Согласно полученным данным блок питания AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE выдает стабильное напряжение по линиям при длительной нагрузке.

КПД

Теперь к полученным результатам в рамках нагрузочного стенда.

Данные 150W 90 350W 92 450W 93 500W 94 750W 94 850W 93 1000W 92

Уровень напряжения на линиях

Отдельно проверили стабильность напряжений по всем трем линиям.

150W 600W 1000W 12 12,27 12,25 12,21 5 4.99 4.98 4.98 3,3 3.37 3.32 3.33

Уровень шума

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Данные 150W 29 600W 36 1000W 39

Итоги

AORUS Elite AE1000PM PG5 ICE – надежный и эффективный блок питания для игровых сборок с видеокартами и процессорами топового уровня. Высокая эффективность, стабильность напряжения по всем трем линиям, привлекательное внешнее исполнение, полностью модульное подключение кабель, набор разъемов, низкий уровень шума, высокий ресурс службы, подтвержденный длительным периодом гарантийного обслуживания.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".