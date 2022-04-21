AORUS представила свой флагманский ноутбук 17X

AORUS представила свой флагманский ноутбук 17X, оснащенный еще не анонсированными процессорами Intel Alder Lake-HX с 16 ядрами и тактовой частотой 5 ГГц.

Intel еще не анонсировала линейку процессоров Alder Lake-HX, которые станут первыми процессорами для ноутбуков, поддерживающими до 16 ядер. Хотя спецификации этих чипов просочились, и мы также видели некоторые ранние тесты, похоже, что AORUS подтвердила, что они обновляют свою текущую линейку новыми предложениями.

Основные характеристики просочившегося ноутбука AORUS 17X YE включают:
  • Windows 11 Про
  • Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 30 для ноутбуков
  • Процессор Intel Core i9 12-го поколения серии HX
  • Система охлаждения WINDFORCE Infinity
  • 17,3-дюймовая панель FHD 360 Гц NTSC 72% IPS
  • Поддерживает DDR5
  • Thunderbolt 4
  • Первый в мире ноутбук с искусственным интеллектом Microsoft Azure
Что касается графики, AORUS оснастит ноутбук 17X YE флагманской картой NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 16 ГБ. Графический процессор ноутбука будет работать с максимальной тактовой частотой 1395 МГц при номинальной TGP 130 Вт. В этом устройстве вы можете ожидать все функции NVIDIA Max-Q, такие как оптимизатор ЦП, Rapid Core Scaling, Dynamic Boost 2.0, Resizable BAR и Advanced Optimum Technology. Одно можно сказать наверняка: этому ноутбуку потребуется много охлаждения, учитывая его высокое энергопотребление, что приведет к более высокой теплоотдаче. В то же время наличие 16-ядерного процессора 5 ГГц и RTX 3080 Ti в ноутбуке очень впечатляет. Он легко станет самым быстрым ноутбуком для энтузиастов, но его цена превысит 2500 долларов США.

Другие характеристики включают два слота M.2 (совместимые с PCIe Gen4 NVME) и трансформатор мощностью 280 Вт, который заряжает литий-полимерный аккумулятор емкостью 99 Вт/ч. Этот конкретный вариант будет поставляться с 17,3-дюймовым IPS-дисплеем с тонкой рамкой и разрешением FHD с антибликовым покрытием. Частота обновления составляет 360 Гц. Ноутбук будет весить около 2,7 кг. Порты будут включать в себя Thunderbolt 4, комбинированный аудиоразъем и два выхода для дисплея, включая HDMI 2.1 и MiniDP 1.4.

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