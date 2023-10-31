APNX представила стильный компьютерный корпус С1

Сегодня компания Advanced Performance Nexus (она же APNX) официально представила на российском рынке свой новый компьютерный корпус С1, который был разработан для поклонников эффективного охлаждения, удобной сборки системы и, конечно же, стильного дизайна. Начать стоит с того, что у данного корпуса прямо из коробки имеется четыре вентилятора с диаметром лопастей в 120 мм (модель APNX FP1), которые существенно улучшают поток воздуха внутри системы и автоматически снижают температуры компонентов ПК. Также производитель оснастил корпус фронтальной панелью с перфорацией, а внутреннее пространство позволяет без труда установить материнскую плату в форм-факторе ATX, видеокарту даже флагманского уровня и множество дополнительных корпусных вентиляторов (всего имеется 11 посадочных мест).

Соответственно, если пользователь хочет собрать рабочую станцию или игровой компьютер, то он может не переживать о чрезмерно высоких температурах, потому что даже со штатным оснащением температурный режим будет просто отличный. При этом нужно понимать, что пространства для укладки кабелей тоже предостаточно, а каркас новинки выполнен из стали, так что при цене в 14 890 рублей это отличный вариант для сборки, которая будет выглядеть стильно даже спустя десяток лет. А учитывая, что пользователи чаще всего собирают 2-3 поколения ПК в одном и том же корпусе, это преимущество обязательно стоит учитывать, так как видеокарты приходят и уходят, а корпус остаётся.
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