Full Tower корпус под игровую сборку. Обзор AZZA NEPTUNE

Корпус AZZA NEPTUNE выполнен в типоразмере Full Tower, позволяя устанавливать габаритные видеокарты и системы охлаждения процессора. При этом он с завода оснащен сразу четырьмя 120 мм вентиляторами с ARGB-подсветкой, прокачивая через рабочую камеру большой объем воздуха.

AZZA NEPTUNE

Комплектация

Коробка из плотного картона со схематичным изображением корпуса. комплект включает пластиковые стяжки, пару пакетиков с набором винтов, карточку с QR-кодом для загрузки руководство пользователя.

AZZA NEPTUNE

Внешний вид

Две основные стенки, которые будут чаще всего видны пользователю, выполнены из закаленного стекла с тонировкой по периметру. Соединяются они без металлического уголка, стык в стык.

AZZA NEPTUNE

Это своего рода стенд, позволяющий рассматривать работу системы, отдельные компоненты и конечно подсветку. При этом производитель уже в стартовом комплекте оснащает его четырьмя вентиляторами с адресной подсветкой. Подсвечивается у них вся площадь лопастей.

AZZA NEPTUNE

Есть дизайнерское решение, оживляющее внешнее восприятие корпуса и придающего ему премиальность. Это боковая полоса на лицевой панели с текстурой под дерево.

AZZA NEPTUNE

Правая стенка из стали со штампованным выступом, упрощающим снятие крышки. Крепится при помощи накатанных винтов. Вдоль всей высоты вентиляционная решетка, расположение у нее соответствует шасси с предустановленными на боковую стенку вентиляторами. Сама боковая стенка компенсирует глухое исполнение лицевой панели.

AZZA NEPTUNE

На верхней грани у AZZA NEPTUNE два USB 2.0, один USB 3.0, раздельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и включения, раздельные светодиодные индикаторы.

AZZA NEPTUNE

Остальная часть верхней стенки вентиляционная решетка с крепежными отверстиями под крепление радиатора или вентиляторов. На ней есть противопылевой фильтр с магнитным креплением.

AZZA NEPTUNE

Задняя стенка с традиционной схемой под нижнее расположение блока питания. семь съемных заглушек под платы расширения. На нее предустановлен вентилятор, работающий на выдув.

AZZA NEPTUNE

На основании вентиляционная решетка, рассчитанная как на работу блока питания, так и дополнительный отвод теплого воздуха. В этой части съемная пластина противопылевого фильтра с магнитным креплением, обслуживать удобно.

Внутренняя часть

Внутренняя камера просторная. Внизу у нее отдельная ограниченная зона под блок питания и подставка в передней части. В этом корпусе можно будет собрать кастомное жидкостное охлаждение. Рассчитан на монтаж материнской платы до ATX-типоразмера. Графические ускорители длиной до 300 мм при условии установленного на боковую сторону радиатора или больше на 100 мм без него.

AZZA NEPTUNE

По периметру окошки, используемые для подвода кабелей. Большое окно, задействуемые для монтажа системы охлаждения. Поставить можно габаритные башни высотой до 170 сантиметров.

AZZA NEPTUNE

AZZA NEPTUNE поддерживает установку жидкостного охлаждения. Это 240 мм радиатор на боковую сторону и 360 мм на верхнюю. Жесткие диски устанавливаются на небольшую стойку в передней части корпуса. И еще одна пластина на обратной стороне корпуса.

AZZA NEPTUNE

На обратной стороне есть ушки под стяжки, используемые для укладки интерфейсных и питающих кабелей. В отсеке блока питания также достаточно места под укладку лишней длины.

AZZA NEPTUNE

Сборка

AZZA NEPTUNE

В корпусе собиралась рабочая станция. Проблем в ходе сборки выявлено не было. Он удобен по доступу и монтажу.

AZZA NEPTUNE

Тесты

Провели замер уровня шума на расстоянии 30 сантиметров. Комплектные вентиляторы тихие.

AZZA NEPTUNE

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAZZA NEPTUNE – стильный Full Tower корпус под игровую сборку с эффективной организацией отвода тепла. Четыре вентилятора в комплекте, гибкий подбор компонентов, поддержка жидкостного охлаждения, набор портов на лицевой панели, аккуратный кабель-менеджмент. Из минусов отметим отсутствие противопылевой защиты на боковой стенке.
AZZA NEPTUNE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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