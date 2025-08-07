Представлен мини-ПК Star Core Super AI Computer на Ryzen AI Max+ 395

На принадлежащей Xiaomi краудфандинговой площадке Youpin стартовала кампания по сбору средств на выпуск мини-ПК Star Core Super AI Computer, который основан на 16-ядерном 32-поточном процессоре AMD Ryzen AI Max+ 395с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Новинка также характеризуется встроенным графическим адаптером Radeon 8060S с потребляемой мощностью 55 Вт, 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 96 ГБ из которых могут быть выделены в качестве видеопамяти для видеокарты, обеспечивая производительность на уровне RTX 4070 Laptop, твердотельным накопителем вместимостью 2 ТБ, интерфейсами USB, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, портом 2.5G Ethernet, 3,5-мм разъемом для наушников, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двумя слотами PCIe 4.0 SSD и режимом производительности 120 Вт. В рамках краудфандинговой кампании компьютер оценен в 1940 долларов, но на старте продаж будет стоить 2220 долларов.

