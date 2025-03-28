Компактный корпус для офиса и дома. Обзор Formula SFF L12

Корпус Formula SFF L12 выполнен в типоразмере Mini Tower и рассчитан на сборку системы с материнской платой mATX, блоком питания SFX и располагает встроенным кардридером для карточек SD и microSD. Тонкий и компактный для экономии рабочего пространства в офисе и дома. Относится эта модель к недорогому ценовому сегменту.

Обзор Formula SFF L12

Комплектация

Обзор Formula SFF L12

Коробка из экокартона с минималистичным оформлением. Комплект включает пару ножек и винты, собранные в пакетике.

Обзор Formula SFF L12

Внешний вид

Строгое внешнее исполнение из окрашенной в черный цвет стали, без броских декоративных элементов. На боковых стенках справа и слева вентиляционные решетки, через которые обеспечивается доступ воздуха внутрь.

Обзор Formula SFF L12

Сам корпус небольшой по толщине. Можно будет расположить рядом с монитором или за ним. В комплекте для вертикальной ориентации идут съемные ножки с магнитным креплением. Их положение можно будет менять в зависимости от условий установки.

Обзор Formula SFF L12

Вдоль всего основания вентиляционная решетка с двумя посадочными местами под 80 мм вентилятор.

Обзор Formula SFF L12

Такая же решетка на верхней грани. Она уже сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением.

Обзор Formula SFF L12

Лицевая сторона у Formula SFF L12 из пластика. Большая часть площади — это вентиляционная решетка с декоративной сеткой в виде расположенных по диагонали ребер.

Обзор Formula SFF L12

Панель разъемов на ней, на зависть моделям большего типоразмера, тут сразу четыре USB 2.0, два USB 3.0, USB-C, а также раздельные аудиоразъемы. Кнопка включения и регулятор громкости.

Обзор Formula SFF L12

Слева на лицевой панели кардридер под SD и microSD карточку. Такое расположение позволит удобно подключать адаптеры беспроводной периферии, накопители и дополнительные устройства и не тянуться к ним.

Обзор Formula SFF L12

На задней панели предустановлена панель с коннектором под силовой кабель и от него проложен кабель внутри корпуса до места монтажа. Четыре заглушки под платы расширения, тут компактный формат. Снимается только левая стенка и держится она при помощи пару накатанных винтов.

Внутренняя часть

Обзор Formula SFF L12

Для удобства проведения монтажа в Formula SFF L12 снимаем переднюю и боковую стенку. А также прижимную пластину сбоку. Так получаем свободный доступ к рабочей камере.

Обзор Formula SFF L12

Правая стенка — это опора под материнскую плату до mATX типоразмера. Башенные кулеры высотой до 80 мм. Это low-профиль и среди них можно найти много вариантов с необходимым TDP.

Обзор Formula SFF L12

Как отмечали ранее, в такой корпус также можно поставить видеокарту. Есть вариант от Gigabyte с GeForce RTX 4060. А это уже добрая система под стабильный гейминг в FHD- и QHD-разрешениях.

Обзор Formula SFF L12

На боковой стороне металлическая монтажная пластина на несколько накопителей 2.5 или 3.5 дюйма. Она же выступает ребром жесткости и повышает прочность корпуса.

Обзор Formula SFF L12

Блок питания SFX устанавливается спереди. До него протягивается внутри силовой кабель с Г-образным коннектором.

Обзор Formula SFF L12

Комплектуется корпус одним 80 мм вентилятором. Установлен на боковую стенку. Питание подается через 3-пиновый разъем или MOLEX.

Обзор Formula SFF L12

Итоги

Formula SFF L12 – ультракомпактный корпус для сборки рабочей станции домой или офис с видеокартой до RTX 4060 или на встроенной графике. Большое количество разъемов на лицевой панели, считыватель карт памяти, просто монтаж, ножки с магнитным креплением, одни 80 мм вентилятор в комплекте.
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