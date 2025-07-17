Представлен компактный ПК ASUS ExpertCenter P500 SFF

Компания ASUS пополнила ассортимент компактных настольных компьютеров моделью ExpertCenter P500 SFF (P500SV), которая получила корпус объемом 8,6 литра. Новинка также оснащается 6-ядерным чипом Intel Core i3-1315U, 8-ядерным Core i5-13420H и 10-ядерным Core i7-13620H с TDP до 45 Вт, опциональным графическим ускорителем NVIDIA RTX A400 с 4 ГБ видеопамяти, 64 ГБ оперативной памяти DDR5, 3.5-дюймовым накопителем HDD вместимостью до 2 ТБ, двумя накопителями M.2 SSD PCIe 4.0 объемом до 2 ТБ, интерфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort 1.4, до шести портом USB (включая Type-C), аудиогнездом, опциональным ридером карт памяти SD, фирменной защитой ExpertGuardian, максимальным уровнем шума до 30,8 дБ, а также блоками питания мощностью 180 Вт (80+ Bronze) или 330 Вт (80+ Platinum). Цены на конфигурации и дата начала продаж будут объявлены позже.

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