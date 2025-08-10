Представлен мини-ПК ASUS NUC 14 Pro на Core Ultra 5-125H

Компания ASUS пополнила ассортимент компактных ПК моделью NUC 14 Pro, которая получила корпус объемом 0,5 литра и с габаритами 117:112:37 мм. Новинка также характеризуется 14-ядерным 18-поточным чипом Intel Core Ultra 5-125H с тактовой частотой до 4,5 ГГц, 16 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5600 МГц, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, сетевой картой AX211, двумя слотами PCIe x4 M.2 (2280 и 2242), системой охлаждения с вентилятором и двумя медными тепловыми трубками, одним интерфейсом USB-C 3.2 Gen2x2 и двумя USB-A 3.2 Gen 2 спереди, двумя портами Thunderbolt 4, двумя разъемами HDMI 2.1, сетевым портом 2.5G, а также интерфейсами USB-A 2.0 и USB-A 3.2 Gen 2 сзади.

