Представлен игровой десктоп Acer Predator V70 с на Ryzen 7 9700X

Компания Acer пополнила ассортимент игровых настольных ПК новой конфигурацией модели Predator V70, которая основана на 8-ядерном 16-поточном чипе AMD Ryzen 7 9700X с тактовой частотой от 3,8 ГГц до 5,5 ГГц. Новинку также оснастили дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 16 ГБ видеопамяти GDDR7, 32 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, блоком питания мощностью 850 Вт, радиатором водяного охлаждения на 360 градусов, а также корпусом с прозрачной боковой панелью, RGB-подсветкой, двумя интерфейсами USB-A и двумя 3,5-мм аудиогнездами для микрофона и наушников. Компьютер оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 2310 долларов.