APple потратила на разработку новых процессоров 1 млрд долларов

Более того, нужно понимать, что Apple данные инвестиции быстро отобъёт, а вот конкуренты — вероятно, что нет. Это также помогает объяснить, почему Qualcomm и MediaTek пока не перешли на процесс N3B — для них это слишком громадные расходы, которые будет проблематично отбить продажами готовой продукции. Но потенциальным покупателям особо радоваться данной новости не стоит, потому что вы должны понимать — если компания вкладывает такие ресурсы в разработку процессора, то потом эти инвестиции будут входить в стоимость конечного продукта. Так что когда вы будете покупать ноутбук на передовом процессоре, то стоит понимать, что вы в том числе помогаете компании Apple развивать свои собственные разработки. Ведь в определённом смысле именно вы разработку чипа М3 и оплатили.