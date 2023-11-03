APple потратила на разработку новых процессоров 1 млрд долларов

Линейка процессоров M3 — это первая линейка десктопных процессоров компании Apple, которая массово производится на новейшем технологическом процессе TSMC в 3-нм. В общей сложности для новых моделей MacBook Pro 14-дюймов и 16-дюймов компания создала сразу три отдельных процессора с несколькими конфигурациями, затраты только на разработку новейших систем на кристалле, как сообщили иностранные аналитики, достигают одного миллиарда долларов. Данная сумма, потраченная на разработку процессора нового поколения, показывает, что далеко не каждая компания способна потратить столько денег на разработку передового чипа, потому что не у всех бюджет позволяет столько инвестировать в чипы.

Более того, нужно понимать, что Apple данные инвестиции быстро отобъёт, а вот конкуренты — вероятно, что нет. Это также помогает объяснить, почему Qualcomm и MediaTek пока не перешли на процесс N3B — для них это слишком громадные расходы, которые будет проблематично отбить продажами готовой продукции. Но потенциальным покупателям особо радоваться данной новости не стоит, потому что вы должны понимать — если компания вкладывает такие ресурсы в разработку процессора, то потом эти инвестиции будут входить в стоимость конечного продукта. Так что когда вы будете покупать ноутбук на передовом процессоре, то стоит понимать, что вы в том числе помогаете компании Apple развивать свои собственные разработки. Ведь в определённом смысле именно вы разработку чипа М3 и оплатили.
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