ARCTIC анонсировала систему жидкостного охлаждения Liquid Freezer II 420. Liquid Freezer II 420 представляет решение "все в одном" с замкнутым контуром. Система охлаждения предлагает радиатор размером 420 на 140 мм, толщиной 38 мм. В комплект входят три 140 мм вентилятора Arctic P14 PWM, которые вращаются со скоростью от 200 до 1700 об/мин.

Блок цп имеет 40 мм вентилятор, который обдувает область VRM. ARCTIC Liquid Freezer II 420 поддерживает все настольные разъемы Intel и AMD, кроме sTR4 / sTRX4. Основание блок цп выполнено из никелированной меди.

ARCTIC Liquid Freezer II 420 поступил в продажу за 120 евро.