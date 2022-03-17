ARCTIC представил новые кулеры Alpine 17

ARCTIC, ведущий производитель малошумных кулеров и компонентов для ПК, сегодня представил Alpine 17 и Alpine 17 CO, разработанных специально для сокета Intel LGA1700.

Преемники серии Alpine 12 сохраняют классическую радиальную конструкцию радиатора, но специально созданы для сокета LGA1700. Y-образное ребро кулера обеспечивает оптимальное распределение тепла в радиаторе, в то время как рассеивание тепла значительно усиливается благодаря большой площади поверхности Alpine 17 и высокой скорости воздушного потока. Имея небольшую монтажную высоту всего 68,2 мм, Alpine 17 и Alpine 17 CO являются идеальным выбором для большинства систем, а также для небольших корпусов Mini-ITX и ATX.

Для установки Alpine 17 и Alpine 17 CO не требуются монтажные комплекты. Действительно, не нужны никакие инструменты: кулеры поставляются с предварительно нанесенной термопастой MX-4 и предварительно установленными нажимными штифтами, что делает процесс установки легким даже для начинающих. Его 92-мм вентилятор может управляться с помощью ШИМ. Благодаря широкому диапазону скоростей вентилятор гарантирует гибкость использования и сбалансированное эффективное охлаждение.

Alpine 17 CO обладает еще большей мощностью: более высокие обороты Alpine 17 CO обеспечивают более высокую эффективность охлаждения. Специально разработанный для непрерывной работы высокоточный двойной шарикоподшипник Alpine 17 CO позволяет кулеру работать в пять раз дольше, чем кулер со стандартными подшипниками. На каждый новый кулер Alpine распространяется 6-летняя гарантия.

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