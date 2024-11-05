Корпусные вентиляторы с удобными кабелями. Обзор FORMULA V Line Air Bridge Plus ARGB

Комплект FORMULA V Line Air Bridge Plus включает сразу три вентилятора типоразмера 120 мм. Особенностью новой серии стало оптимизированное подключение между ними с минимумом проводки в видимой части. Оснащены гидродинамическим подшипником с заявленной наработкой на отказ в 40 тысяч часов. Доступны в черных и белых цветах.

FORMULA V Line Air Bridge Plus ARGB

Комплектация

Общая коробка для всего комплекта, выполненная из пластика черного цвета. Оформление стильно и здесь можно видеть обновленный логотип производителя - FORMULA V Line, а также пометку по цвету вентиляторов в комплекте.

FORMULA V Line Air Bridge Plus ARGB

Комплект помимо вентиляторов включает три пакетика с корпусными саморезами, кабели перемычки длиной 4 сантиметра, кабель для подключения к материнской плате.

Внешний вид

Форма корпуса вентилятора квадрат с ровными гранями. Длина граней 120 сантиметров, высота 25. Выполнены из пластика.

FORMULA V Line Air Bridge Plus ARGB

На уголки нанесены декоративные наклейки с эффектом хрома, переливающаяся под лучами света и при наклоне. Группой из нескольких таких смотрятся интересно.

FORMULA V Line Air Bridge Plus ARGB

По краям интегрированы зоны со светодиодной подсветкой. Это ARGB, с возможностями выбора цветов и эффектов, а также синхронизации с остальными компонентами. Сама подсветка тут ограниченная по площади, в глаза не бросается. Сделано со вкусом.

FORMULA V Line Air Bridge Plus ARGB

На моторный блок нанесена наклейка с логотипом бренда. По центру отверстие через которое видны шайба и центральная ось.

FORMULA V Line Air Bridge Plus ARGB

У FORMULA V Line Air Bridge Plus ARGB девять лопастей, форма которых оптимизирована для снижения уровня шума. Скорость вращения регулируется. В диапазоне от 300 до 1300 оборотов в минуту.

FORMULA V Line Air Bridge Plus ARGB

Конструктивной особенностью данной модули стали съемные кабели, подключаемые к разъемам на боковой грани. Между собой группа из нескольких таких вентиляторов соединяется коротким кабелем, который при монтаже не будет виден и только один можно вести для платы. Через него будет идти питание с регулировкой скорости вращения и управление подсветкой.

FORMULA V Line Air Bridge Plus ARGB

На внутренней стороне корпуса нанесены прорезиненные наклейки, гасящие вибрации. Общее качество исполнения у вентиляторов высокое.

FORMULA V Line Air Bridge Plus ARGB

Тесты

Замер уровня шума вентиляторов проходил в условиях открытого стенда на расстоянии 20 сантиметров.

FORMULA V Line Air Bridge Plus ARGB

Также приводим замеры на максимальных оборотах.

FORMULA V Line Air Bridge Plus ARGB

Итоги

FORMULA V Line Air Bridge Plus ARGB – корпусные вентиляторы с аккуратным подключением кабелей, высоким ресурсом службы, низким уровнем шума. Стоит брать во внимание что данный комплект рассчитан для размещения всей группы в ряд из-за того что в комплекте кабель для подключения к материнской плате только один. В остальном отличный выбор с адекватным ценником.
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