Корпусные вентиляторы с удобными кабелями. Обзор FORMULA V Line Air Bridge Plus ARGB

Комплект помимо вентиляторов включает три пакетика с корпусными саморезами, кабели перемычки длиной 4 сантиметра, кабель для подключения к материнской плате.
На уголки нанесены декоративные наклейки с эффектом хрома, переливающаяся под лучами света и при наклоне. Группой из нескольких таких смотрятся интересно.
По краям интегрированы зоны со светодиодной подсветкой. Это ARGB, с возможностями выбора цветов и эффектов, а также синхронизации с остальными компонентами. Сама подсветка тут ограниченная по площади, в глаза не бросается. Сделано со вкусом.
На моторный блок нанесена наклейка с логотипом бренда. По центру отверстие через которое видны шайба и центральная ось.
У FORMULA V Line Air Bridge Plus ARGB девять лопастей, форма которых оптимизирована для снижения уровня шума. Скорость вращения регулируется. В диапазоне от 300 до 1300 оборотов в минуту.
Конструктивной особенностью данной модули стали съемные кабели, подключаемые к разъемам на боковой грани. Между собой группа из нескольких таких вентиляторов соединяется коротким кабелем, который при монтаже не будет виден и только один можно вести для платы. Через него будет идти питание с регулировкой скорости вращения и управление подсветкой.
На внутренней стороне корпуса нанесены прорезиненные наклейки, гасящие вибрации. Общее качество исполнения у вентиляторов высокое.
Также приводим замеры на максимальных оборотах.