Жидкостное охлаждение с экраном. Обзор и тесты PCCooler DA360 Pro ARGB Digital

Радиатор типоразмера 360 мм, толщиной 20 мм. Двенадцать плоских каналов, пространство между которыми заполнено гофролентой. Плотность радиатора 20 FPI.
Фитинги зафиксированы под углом в 90 градусов, дополнительно усилены. Трубки длиной 370 мм с защитной нейлоновой оболочкой. Две пластиковые скобы для аккуратного монтажа внутри корпуса и предотвращения перегиба трубок.
Помпа в форме цилиндра с керамическим подшипником. На верхней ее грани зеркальная поверхность, за которой в свою очередь скрывается дисплей. Опрессованные фитинги у нее есть возможность поворачивать в стороны.
Частота вращения 3000 оборотов в минуту. Основание у помпы медное, размеры 57 на 57 мм. Поверхность отполирована, ровная.
На верхней части под зеркалом кольцевая ARGB подсветка, логотип бренда и цифровой экран с выводом потоковой информации по температуре процессора. Для этого необходимо будет подключить отдельно выходящую ветку с USB 2.0 интерфейсом к материнской плате и установить небольшую утилиту CPS-Digital. При монтаже крышку можно вращать на 270 градусов, выбирая правильное положение после проведения монтажа.
Комплектуется PCCooler DA360 Pro ARGB Digital тремя вентиляторами типоразмера 120 мм. Они с ARGB-подсветкой и гидродинамическим подшипником. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2200 оборотов в минуту.
Между собой вентиляторы подключаются скрытно, здесь общий канал для подсветки и подачи питания на двигатель. При сборке будет минимум проводов в видимой части.
Установка велась на материнскую плату с сокетом LGA-1700. Для Intel необходимо использовать комплектную усиливающую пластину. Прижимается она при помощи опорных стоек.
На них опорные пластины с фиксирующим винтом по центру. Далее наносится термопаста на крышку процессора, комплектная высокого качества.
Прижимаем с двух сторон помпу. Останется зафиксировать радиатор с вентиляторами на стенке корпуса и подключить интерфейсный и питающий кабель.
Тестирование PCCooler DA360 Pro ARGB Digital велось с процессором Intel Core i5 14600KF с тактовой частотой 5800 МГц.
Замер уровня шума проводился в условиях открытого стенда на расстоянии 30 сантиметров.
Также в тех же условиях замер на максимальной нагрузке.