Жидкостное охлаждение с экраном. Обзор и тесты PCCooler DA360 Pro ARGB Digital

Последние поколения процессоров, особенно Intel, требуют повышенного внимания к организации отвода тепла. При неправильном подборе в лучшем случае снижается производительность во время нагрева, но встречаются и случае выхода из строя. И здесь повышается актуальность систем жидкостного охлаждения, как пример в тестируемой сегодня PCCooler DA360 Pro ARGB Digital заявленная рассеиваемая мощность (TDP) составляет 300 Вт. Поддерживается монтаж на все актуальные сокеты, включая AMD AM5 и Intel LGA1851. Представлена в белом и черном вариантах исполнения.

PCCooler DA360 Pro ARGB Digital

Комплектация

Коробка из плотного картона с примером работающей системы в сборе. С внутренней подробная таблица с характеристиками. Комплектация включает три вентилятора, усиливающую пластину, монтажные комплекты для AMD и Intel, тюбик с термопастой EX90, руководство по сборке и гарантийный талон. Данная модель сопровождается 3-летней гарантией в России.

PCCooler DA360 Pro ARGB Digital

Внешний вид

Система с закрытым и необслуживаемым контуром. Состоит из помпы с водоблоком, радиатором с вентиляторами и двух гибких шлангов. Заправлена система хладагентом с антикоррозийными присадками.

PCCooler DA360 Pro ARGB Digital

Радиатор типоразмера 360 мм, толщиной 20 мм. Двенадцать плоских каналов, пространство между которыми заполнено гофролентой. Плотность радиатора 20 FPI.

PCCooler DA360 Pro ARGB Digital

Фитинги зафиксированы под углом в 90 градусов, дополнительно усилены. Трубки длиной 370 мм с защитной нейлоновой оболочкой. Две пластиковые скобы для аккуратного монтажа внутри корпуса и предотвращения перегиба трубок.

PCCooler DA360 Pro ARGB Digital

Помпа в форме цилиндра с керамическим подшипником. На верхней ее грани зеркальная поверхность, за которой в свою очередь скрывается дисплей. Опрессованные фитинги у нее есть возможность поворачивать в стороны.

PCCooler DA360 Pro ARGB Digital

Частота вращения 3000 оборотов в минуту. Основание у помпы медное, размеры 57 на 57 мм. Поверхность отполирована, ровная.

PCCooler DA360 Pro ARGB Digital

На верхней части под зеркалом кольцевая ARGB подсветка, логотип бренда и цифровой экран с выводом потоковой информации по температуре процессора. Для этого необходимо будет подключить отдельно выходящую ветку с USB 2.0 интерфейсом к материнской плате и установить небольшую утилиту CPS-Digital. При монтаже крышку можно вращать на 270 градусов, выбирая правильное положение после проведения монтажа.

PCCooler DA360 Pro ARGB Digital

Комплектуется PCCooler DA360 Pro ARGB Digital тремя вентиляторами типоразмера 120 мм. Они с ARGB-подсветкой и гидродинамическим подшипником. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2200 оборотов в минуту.

PCCooler DA360 Pro ARGB Digital

Между собой вентиляторы подключаются скрытно, здесь общий канал для подсветки и подачи питания на двигатель. При сборке будет минимум проводов в видимой части.

PCCooler DA360 Pro ARGB Digital

Сборка

PCCooler DA360 Pro ARGB Digital

Установка велась на материнскую плату с сокетом LGA-1700. Для Intel необходимо использовать комплектную усиливающую пластину. Прижимается она при помощи опорных стоек.

PCCooler DA360 Pro ARGB Digital

На них опорные пластины с фиксирующим винтом по центру. Далее наносится термопаста на крышку процессора, комплектная высокого качества.

PCCooler DA360 Pro ARGB Digital

Прижимаем с двух сторон помпу. Останется зафиксировать радиатор с вентиляторами на стенке корпуса и подключить интерфейсный и питающий кабель.

PCCooler DA360 Pro ARGB Digital

Тесты

PCCooler DA360 Pro ARGB Digital

Тестирование PCCooler DA360 Pro ARGB Digital велось с процессором Intel Core i5 14600KF с тактовой частотой 5800 МГц.

PCCooler DA360 Pro ARGB Digital

Замер уровня шума проводился в условиях открытого стенда на расстоянии 30 сантиметров.

PCCooler DA360 Pro ARGB Digital

Также в тех же условиях замер на максимальной нагрузке.

PCCooler DA360 Pro ARGB Digital

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPCCooler DA360 Pro ARGB Digital – система жидкостного охлаждения с высокой эффективностью отвода тепла, умеренной стоимостью, информативным экраном на крышке помпы, подсветка ARGB, термопаста в комплекте и поддержка актуальных сокетов, скрытое подключение между вентиляторами, 3-летняя гарантия, низкий уровень шума. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.
PCCooler DA360 Pro ARGB Digital получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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