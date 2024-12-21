Жидкостное охлаждение с экраном. Обзор и тесты PCCooler DA360 Pro ARGB Digital

Последние поколения процессоров, особенно Intel, требуют повышенного внимания к организации отвода тепла. При неправильном подборе в лучшем случае снижается производительность во время нагрева, но встречаются и случае выхода из строя. И здесь повышается актуальность систем жидкостного охлаждения, как пример в тестируемой сегодня PCCooler DA360 Pro ARGB Digital заявленная рассеиваемая мощность (TDP) составляет 300 Вт. Поддерживается монтаж на все актуальные сокеты, включая AMD AM5 и Intel LGA1851. Представлена в белом и черном вариантах исполнения.

Комплектация

Коробка из плотного картона с примером работающей системы в сборе. С внутренней подробная таблица с характеристиками. Комплектация включает три вентилятора, усиливающую пластину, монтажные комплекты для AMD и Intel, тюбик с термопастой EX90, руководство по сборке и гарантийный талон. Данная модель сопровождается 3-летней гарантией в России.

Внешний вид

Система с закрытым и необслуживаемым контуром. Состоит из помпы с водоблоком, радиатором с вентиляторами и двух гибких шлангов. Заправлена система хладагентом с антикоррозийными присадками.

Радиатор типоразмера 360 мм, толщиной 20 мм. Двенадцать плоских каналов, пространство между которыми заполнено гофролентой. Плотность радиатора 20 FPI.

Фитинги зафиксированы под углом в 90 градусов, дополнительно усилены. Трубки длиной 370 мм с защитной нейлоновой оболочкой. Две пластиковые скобы для аккуратного монтажа внутри корпуса и предотвращения перегиба трубок.

Помпа в форме цилиндра с керамическим подшипником. На верхней ее грани зеркальная поверхность, за которой в свою очередь скрывается дисплей. Опрессованные фитинги у нее есть возможность поворачивать в стороны.

Частота вращения 3000 оборотов в минуту. Основание у помпы медное, размеры 57 на 57 мм. Поверхность отполирована, ровная.

На верхней части под зеркалом кольцевая ARGB подсветка, логотип бренда и цифровой экран с выводом потоковой информации по температуре процессора. Для этого необходимо будет подключить отдельно выходящую ветку с USB 2.0 интерфейсом к материнской плате и установить небольшую утилиту CPS-Digital. При монтаже крышку можно вращать на 270 градусов, выбирая правильное положение после проведения монтажа.

Комплектуется PCCooler DA360 Pro ARGB Digital тремя вентиляторами типоразмера 120 мм. Они с ARGB-подсветкой и гидродинамическим подшипником. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2200 оборотов в минуту.

Между собой вентиляторы подключаются скрытно, здесь общий канал для подсветки и подачи питания на двигатель. При сборке будет минимум проводов в видимой части.

Сборка

Установка велась на материнскую плату с сокетом LGA-1700. Для Intel необходимо использовать комплектную усиливающую пластину. Прижимается она при помощи опорных стоек.

На них опорные пластины с фиксирующим винтом по центру. Далее наносится термопаста на крышку процессора, комплектная высокого качества.

Прижимаем с двух сторон помпу. Останется зафиксировать радиатор с вентиляторами на стенке корпуса и подключить интерфейсный и питающий кабель.

Тесты

Тестирование PCCooler DA360 Pro ARGB Digital велось с процессором Intel Core i5 14600KF с тактовой частотой 5800 МГц.

Замер уровня шума проводился в условиях открытого стенда на расстоянии 30 сантиметров.

Также в тех же условиях замер на максимальной нагрузке.

Итоги

PCCooler DA360 Pro ARGB Digital – система жидкостного охлаждения с высокой эффективностью отвода тепла, умеренной стоимостью, информативным экраном на крышке помпы, подсветка ARGB, термопаста в комплекте и поддержка актуальных сокетов, скрытое подключение между вентиляторами, 3-летняя гарантия, низкий уровень шума. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".