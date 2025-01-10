Жидкостное охлаждение с мониторингом температуры. Обзор и тесты Ocypus Iota L36 BK

Комплект включает усиливающую пластину, тюбик с термопастой, монтажный набор для Intel и AMD сокетов, нейлоновую стяжку, кабель для подключения вентиляторов, руководство пользователя. Вентиляторы изначально смонтированы на радиатор.
Фитинги под углом в 90 градусов. Несъемные, опрессованы металлом. Рядом с их расположением находится заправочный клапан.
Резиновые трубки с защитной тканевой оплеткой. Внутренний диаметр 6.5 мм. Длина 400 мм.
Фитинги на водоблоке также с металлическими гильзами, для них предусмотрели возможность изменения угла наклона.
Форма в виде призмы с закругленными боковыми гранями. Окрашен в темно-серый цвет. Сбоку логотип бренда. На крышке акрил. Периметр с ARGB-подсветкой, в центре скрывается цифровой дисплей, отображающий температуру. Для работы необходимо будет подключить водоблок Ocypus Iota L36 BK с помощью USB-кабеля к внутреннему разъему на материнской плате. После этого, установив небольшую утилиту, можно выбрать единицу измерения температуры, а также переключить между мониторингом процессора и видеокарты.
Медное основание ровное, обеспечивающее равномерный прижим к крышке процессора. Качество шлифовки хорошее.
В комплекте три вентилятора типоразмера 120 мм с гидродинамическим подшипником. Скорость вращения регулируется от 500 до 2000 оборотов в минуту. Из особенностей отметим короткие кабели и комплектный переходник для подключения всех трех вентиляторов к одному разъему на материнской плате. Это упростит монтаж внутри корпуса и аккуратную укладку внутри корпуса.
Ocypus Iota L36 BK поддерживает сокеты Intel LGA1851 и AMD AM5, а также ранее вышедшие сокеты. Монтаж велся на плату с LGA1700, начальным этапом фиксируем усиливающую пластину с помощью опорных гаек и прижимаем опорными планками.
Наносим равномерно комплектную термопасту. Равномерно прижимаем по краям.
Устанавливаем радиатор на стенке корпуса. Подключаем и все готово к эксплуатации. Процесс простой и быстрый.
Замер в условиях открытого стенда при штатной работе с приложениями.
В тех же условиях при максимальной нагрузке.