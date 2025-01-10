Жидкостное охлаждение с мониторингом температуры. Обзор и тесты Ocypus Iota L36 BK

Несмотря на все улучшения техпроцесса и энергоэффективности, необходимость организации эффективного отвода тепла для уже выпущенных и будущих поколений процессоров будет всегда актуальна. Изучаемая сегодня жидкостная система охлаждения Ocypus Iota L36 BK справится с решениями флагманского уровня с заявленным TDP до 300 Вт. Из особенностей выделяют встроенный в крышку водоблока экран, отображающий температуру.

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением системы в сборе. Внутри пространство заполнено вспененным полиуретаном и дополнительно элементы конструкции защищены картоном и целофаном.

Внешний вид

Комплект включает усиливающую пластину, тюбик с термопастой, монтажный набор для Intel и AMD сокетов, нейлоновую стяжку, кабель для подключения вентиляторов, руководство пользователя. Вентиляторы изначально смонтированы на радиатор.Радиатор типоразмера 360 мм, выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Двенадцать каналов, пространство между которыми заложено гофролентой. На боковой грани нанесен логотип бренда.

Фитинги под углом в 90 градусов. Несъемные, опрессованы металлом. Рядом с их расположением находится заправочный клапан.

Резиновые трубки с защитной тканевой оплеткой. Внутренний диаметр 6.5 мм. Длина 400 мм.

Фитинги на водоблоке также с металлическими гильзами, для них предусмотрели возможность изменения угла наклона.

Форма в виде призмы с закругленными боковыми гранями. Окрашен в темно-серый цвет. Сбоку логотип бренда. На крышке акрил. Периметр с ARGB-подсветкой, в центре скрывается цифровой дисплей, отображающий температуру. Для работы необходимо будет подключить водоблок Ocypus Iota L36 BK с помощью USB-кабеля к внутреннему разъему на материнской плате. После этого, установив небольшую утилиту, можно выбрать единицу измерения температуры, а также переключить между мониторингом процессора и видеокарты.

Медное основание ровное, обеспечивающее равномерный прижим к крышке процессора. Качество шлифовки хорошее.

В комплекте три вентилятора типоразмера 120 мм с гидродинамическим подшипником. Скорость вращения регулируется от 500 до 2000 оборотов в минуту. Из особенностей отметим короткие кабели и комплектный переходник для подключения всех трех вентиляторов к одному разъему на материнской плате. Это упростит монтаж внутри корпуса и аккуратную укладку внутри корпуса.

Сборка

Ocypus Iota L36 BK поддерживает сокеты Intel LGA1851 и AMD AM5, а также ранее вышедшие сокеты. Монтаж велся на плату с LGA1700, начальным этапом фиксируем усиливающую пластину с помощью опорных гаек и прижимаем опорными планками.

Наносим равномерно комплектную термопасту. Равномерно прижимаем по краям.

Устанавливаем радиатор на стенке корпуса. Подключаем и все готово к эксплуатации. Процесс простой и быстрый.

Тесты

Тестирование велось с процессором Intel Core i5-14600KF. Тактовая частота 5800 МГц.

Замер в условиях открытого стенда при штатной работе с приложениями.

В тех же условиях при максимальной нагрузке.

Итоги

Ocypus Iota L36 BK – система жидкостного охлаждения с высокой эффективностью отвода тепла, простым и аккуратным монтажом, умеренным шумом на низких и средних оборотах, аккуратной ARGB-подсветкой, мониторингом температуры с помощью встроенного дисплея на водоблоке. Из минусов отметим шум на высоких оборотах.