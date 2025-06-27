Обзор и тесты Formula V Line Ice Boid 3PSD9. Недорогое охлаждение для Ryzen 3 и Core i3

Изучаемое сегодня башенное охлаждение Formula V Line Ice Boid 3PSD9относится к доступному сегменту, при этом максимальная рассеиваемая мощность для него составляет 140 Вт. Решение ориентировано на процессоры начального уровня, до Intel Core i3 и AMD Ryzen 3 включительно.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением системы в сборе. Комплект включает, распределенные по отдельным пакетам, крепежные элементы для разных сокетов, усиливающую пластину, а также пакетик с термопастой и руководство по сборке.

Внешний вид

Несмотря на невысокую стоимость у системы достаточно привлекательное внешнее исполнение с окрашенными в черный цвет радиатором, медными трубками, вентилятором и даже скобами, которые его фиксируют.

Преимуществом системы является ее компактность, высота в 134 мм обеспечит совместимость даже с корпусами в небольшом типоразмере, а это может быть актуально при сборке рабочих систем или медиа-станций.

Применена технология прямого контакта медных трубок с теплораспределительной крышкой процессора. Тут три 6 мм медные трубки, размещенные в центре радиатора.

Поверхность ровная, прижим равномерен. Видны следы обработки фрезой. Трубки запрессованы в алюминиевый блок с ребрами на верхней грани. На его боковые стороны с помощью винтов фиксируются опорные планки с подпружиненными винтами.

На боковой стороне радиатора углубления, используемые для фиксации вентилятора. Также можно будет добавить второй вентилятор. Сверху декоративная накладка с логотипом бренда по центру.

Сборка

Комплектуется Formula V Line Ice Boid 3PSD9 вентилятором диаметром 90 мм, выполненным в квадратной рамке с закруглениями по углам. Гидродинамический подшипник, без подсветки. Максимальная скорость вращения 2200 оборотов в минуту.Система поддерживает сокеты AM5/AM4/1200/1700/1851. В зависимости от сокета будет использоваться штатная усиливающая пластина материнских плат AMD или комплектная.

Первым шагом на основание необходимо зафиксировать опорные планки.

Наносим термопасту, она уже идет в комплекте, на крышку процессора.

Равномерно прижимаем по краям при помощи крестовой отвертки.

Далее останется установить вентилятор. За счет небольшой ширины не перекрывает ближайший слот оперативной памяти.

Тесты

Тестирование Formula V Line Ice Boid 3PSD9 велось с процессором Intel Core i5 13400. Проблем с отводом тепла по нему не было. Запаса достаточно для того чтобы обеспечить стабильную работу системы.

Итоги

Formula V Line Ice Boid 3PSD9 – отличный выбор для недорогих сборок с процессорами Ryzen 3 и Core i3. Простая сборка и термопаста в комплекте, строгое внешнее исполнение, небольшая высота системы.