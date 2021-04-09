ARCTIC представила два вентилятора для корпуса P12 PWM PST с подсветкой

ARCTIC P12 PWM PST представляет собой полупассивный вентилятор для корпуса. На рынке будут доступны два варианта: с RGB и ARGB подсветкой, обе модели имеют режим 0 дБ.

При максимальных оборотах, уровень шума минимальный, благодаря использованию гидродинамического подшипника и прорезиненных вставок. Как и стандартная версия P12 новые вентиляторы оснащены пятью лопастями, они обеспечиваю максимальный воздушный поток. В ARCTIC P12 PWM PST есть 12 встроенных светодиодов RGB. Прозрачный ротор гарантирует равномерное освещение.

Вентиляторы доступны как в одиночном экземпляре, так и комплектом из трех. P12 PWM PST RGB продается по цене 11,99 евро, P12 PWM PST A-RGB стоит 12,99 евро.
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