ARCTIC представила вентилятор P14 Slim PWM PST толщиной 16 мм

Компания ARCTIC представила новый вентилятор P14 Slim PWM PST предназначенный для корпусов ПК, а также для радиаторов сжо. Он идеально подойдет для корпусов форм-фактора HTPC, SFF и мини-ПК, где ограниченное пространство для комплектующих. P14 Slim PWM PST обеспечивает скорость вращения в диапазоне от 150 до 1800 Об/мин. Они имеет гидродинамический подшипник, что гарантирует надежность и долгий срок службы. Гарантия до 6 лет.

Размеры вентилятора следующие: 140 мм x 140 мм x 16 мм. ARCTIC P14 Slim PWM PST доступен по цене от 12,99 долларов.
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