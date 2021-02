ARCTIC представила вентиляторы серии F в черном исполнении. Серия F предлагает баланс между производительностью, бесшумной работой и ценой. Вентиляторы F8 PWM Black (80 мм), F9 PWM PST Black (92 мм), F12 Silent Black (120 мм), F12 PWM PST CO Black (120 мм) и F14 Value Pack Black (140 мм) доступны для покупки с 10-летней гарантией. F14 Value Pack Black доступен комплектом из пяти вентиляторов.

Вентиляторы оснащены гидродинамическим подшипником. ARCTIC F Black предлагает высокое статическое давление и улучшенный воздушный поток. Скорость вращения вентиляторов разное, начиная от 200 и до 2000 об/мин.