ARCTIC выпускает процессорный кулер Freezer 50 TR ARGB

Компания ARCTIC, ведущий производитель кулеров и компонентов для компьютеров с низким уровнем шума, представила новейшую в своей хорошо известной серии процессорных кулеров Freezer Freezer 50 TR.

ARCTIC Freezer 50 TR - чрезвычайно мощный кулер для процессоров AMD Ryzen Threadripper, представляет собой кулер с двумя башнями с восемью тепловыми трубками и двумя вентиляторами ARCTIC P (для оптимального воздушного потока в двухтактной конфигурации). Как первый кулер семейства Freezer, оснащенный Addressable RGB, он сочетает в себе высокую производительность с поразительным дизайном.

Большая поверхность радиатора в сочетании с U-образными тепловыми трубками прямого касания обеспечивает высокоэффективное рассеивание тепла и высокую эффективность охлаждения. Встроенные 120-мм и 140-мм P-вентиляторы оптимизированы для высокого статического давления и благодаря широкому диапазону скоростей гарантируют эффективное и бесшумное охлаждение всех процессоров AMD Ryzen Threadripper с 32 или более ядрами. Даже в самых больших версиях контактная поверхность радиатора полностью покрывает матрицы.