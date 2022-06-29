ARM представила чип Immortalis-G715 с трассировкой лучей

Сегодня Arm анонсирует свой первый графический процессор с поддержкой трассировки лучей — Immortalis-G715. Для тех, кто не знает, это первый Arm с аппаратным ускорением трассировки лучей. Трассировка лучей — это новый метод графического рендеринга, который используется для бесконечно лучшего освещения в сценах. ПК, Xbox Series X|S и PS5 уже имеют поддержку трассировки лучей, но с Immortalis мобильные пользователи скоро смогут насладиться огромным скачком игровых визуальных эффектов. Арм упомянула, что блок трассировки лучей в графическом процессоре Immortalis требуется всего около 4% площади ядра шейдера, и ему все же удается обеспечить заявленный 300-процентный прирост по сравнению с программной трассировкой лучей. Излишне говорить, что графический процессор явно выглядит потрясающе.

В дополнение к этому, Immortalis GPU является компонентом на базе Valhall четвертого поколения и обеспечивает повышение производительности и эффективности примерно на 15% по сравнению с предшественником. Arm также заявила о лучшем машинном обучении, которое поможет в таких аспектах, как компьютерная фотография и обработка изображений. Immortalis-G715 поставляется с 10 или 16 шейдерными ядрами, а также поддерживает шейдер с переменной скоростью. Кроме того, Arm также предлагает Mali-G715, который аналогичен графическому процессору Immortalis, но без возможностей трассировки лучей и от 7 до 9 шейдерных ядер. Можно с уверенностью сказать, что выпуск Arm с графическим процессором Immortalis — впечатляющее достижение.
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